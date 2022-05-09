Дмитрий Кулагин – о победе во 2-м матче: «Еще на разминке были уверены в том, что это наша игра»

Защитник «Зенита» признался, что его команда с самого начала была уверена в победе над УНИКСом во втором матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (76:67, 1-1).

«Игра была напряженная, непростая, но в плей-офф по-другому не бывает. Встретились две высококлассные команды, которым есть куда стремиться, которые хотят быть на самой вершине.

Рад, что проявили характер, смогли собраться после непростого первого поражения и забрать эту игру себе. При наших болельщиках, при полных трибунах, при такой поддержке не могли сыграть иначе. Будем продолжать тренироваться, разбирать свои ошибки и делать свою игру лучше.

Мне бы хотелось не лукавить и сказать о том, что нашли свою игру с самой первой секунды — это стало решающим фактором. Еще на разминке были готовы и были уверены в том, что это наша игра. Сделали все возможное и необходимое для победы», — сказал Кулагин.

Первая битва равных в плей-офф лиги ВТБ. «Зенит» обыграл УНИКС и сохранил интригу в серии