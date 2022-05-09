Док Риверс: «Чувствовал, что сегодня Джеймс Харден проведет отличный матч»

Главный тренер «Филадельфии» признался, что ждал великолепной игры от в четвертом матче серии плей-офф с (116:108, 2-2).

«Джеймс остается Джеймсом. Он сыграл великолепно. Перед игрой я чувствовал, что сегодня Джеймс проведет отличный матч.

Конечно, я не знал, что он наберет 31 очко, но я чувствовал, что это будет отличный матч для него. Опять же, очки – это здорово, но если он набрал 20 очков и сделал 14 передач – это тоже здорово, потому что это все набранные очки, и нас это устраивает», – сказал Риверс.

Харден записал на свой счет 31 очко (8 из 18 с игры, 9 из 10 с линии), 7 подборов и 9 передач при 6 потерях за 41 минуту.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев