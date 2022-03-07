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    Джордж Карл: «В истории «Наггетс» были великие игроки. Йокич — лучший»

    Теги Денвер Кармело Энтони Джордж Карл Дикембе Мутомбо Бобби Джонс НБА Алекс Инглиш Никола Йокич Дэвид Томпсон Баскетбол

    Бывший главный тренер «Денвера» Джордж Карл выразил восхищение игрой сербского центрового «Наггетс» Николы Йокича.

    «В истории «Наггетс» были великие игроки — Бобби Джонс, Дэвид Томпсон, Алекс Инглиш, Мутомбо, Мело. Йокич — лучший», — написал легендарный тренер после победы «Денвера» над «Новым Орлеаном» (138:130 ОТ).

    Йокич набрал в матче 46 очков, сделал 12 подборов, 11 передач, 4 блок-шота и 3 перехвата.

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