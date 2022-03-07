Джордж Карл: «В истории «Наггетс» были великие игроки. Йокич — лучший»

Бывший главный тренер выразил восхищение игрой сербского центрового «Наггетс» .

«В истории «Наггетс» были великие игроки — , Дэвид Томпсон, Алекс Инглиш, Мутомбо, Мело. Йокич — лучший», — написал легендарный тренер после победы «Денвера» над «Новым Орлеаном» (138:130 ОТ).

Йокич набрал в матче 46 очков, сделал 12 подборов, 11 передач, 4 блок-шота и 3 перехвата.

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