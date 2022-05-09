Дончич – единственный в истории НБА, кто набрал 650 очков, 150 подборов и 150 передач в первых 20 матчах плей-офф

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Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич записал на свой счет 26 очков, 7 подборов и 11 передач в четвертом матче серии с «Санз» (111:101, 2-2).

Дончич покорил отметки в 650 очков, 150 подборов и 150 передач в первых для себя 20 играх плей-офф. Он единственный в истории НБА, кому удалось подобное.

Словенец набрал 655 очков, это третий результат для первых 20 матчей в плей-офф. Больше было только у Майкла Джордана (718) и Уилта Чемберлена (705).

Главная серия в жизни Луки Дончича. Сможет ли он снять проклятие «Финикса»?

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