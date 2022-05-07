Лука Дончич: «В этом сезоне я прибавил в защите. В третьем матче помог команде на своей половине»

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Лидер «Мэверикс» Лука Дончич заявил о том, что после двух поражений на старте серии с «Санз» поставил перед собой цель лучше играть в защите.

В пятницу «Даллас» победил 103:94 и сократил отставание в серии – 1-2.

«Я знал, что должен играть лучше. И знал, что сыграю лучше.

В этом сезоне я существенно прибавил в защите. Вторая половине матча номер два сложилась для меня крайне неудачно. Понимал, что в третьем матче это должно измениться, мне нужно помочь команде на своей половине», – заявил словенец.

В трех матчах второго раунда Дончич набирает 35,3 очка, 10,0 подбора и 8,0 передачи в среднем за игру.

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