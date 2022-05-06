Илона Корстин: «Зенит» считался фаворитом, но УНИКС вышел на игру с боевым настроем»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что боевой настрой и преимущество на щите позволили УНИКСу взять верх над «Зенитом» в первом матче полуфинальной серии плей-офф (74:65, 1-0).

«Перед матчем «Зенит» считался фаворитом, петербургская команда закончила регулярный сезон на втором месте и имела преимущество площадки перед УНИКСом. Но казанцы вышли на игру с боевым настроем, сразу же создали проблемы сопернику в защите, доминировали на подборе и смогли довести матч до уверенной победы.

в очередной раз доказал, что он настоящая суперзвезда и лидер. У «Зенита» же сегодня не нашлось игрока, который мог повести команду за собой.

Это полуфинал плей-офф, и УНИКС показал, чем такие матчи отличаются от регулярного сезона. У команд совсем другой настрой и защита. Нас ожидает отличная серия», – сказала Илона Корстин.

выиграл у борьбу за подбор – 46-27.

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