Хавьер Паскуаль: «Зенит» не смог остановить Хезоню»

Главный тренер заявил, что его команда не смогла остановить форварда УНИКСа Марио Хезоню, который набрал 27 очков в первом матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (65:74, 0-1).

«Поздравляю УНИКС с победой, в этой игре они определенно были лучше нас. Наша команда выглядела нервной сегодня, мы не контролировали игру и эмоции, поэтому оказывались в таких ситуациях, которые по ходу сезона не позволяли себе.

Во второй четверти смогли вернуться в игру, но со старта третьего периода вновь упустили соперника. Пытались сократить разрыв, но УНИКС играл в комфортных условиях, а мы все время были под давлением и играли плохо.

Во-первых, это серьезная серия плей-офф против серьезной команды. Также, с одной стороны, когда у тебя есть преимущество домашнего паркета, это дает уверенности, что мы не можем проиграть. А с другой стороны, от мысли, что ты не можешь проиграть, ты начинаешь чувствовать волнение.

Сегодня не смогли остановить Хезоню, никто из команды не смог. У нас есть здесь проблемы в защите. Он — один из лучших игроков в Европе, с большим арсеналом и множеством преимуществ над другими игроками. Он — игрок топ-уровня, которого не так просто остановить, но мы должны продолжать защищаться командно», – сказал Паскуаль.

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