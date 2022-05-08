Шарунас Ясикявичюс: «Такого баскетбола недостаточно для «Финала четырех», не будем себя обманывать»

Главный тренер «Барселоны» остался недоволен уровнем игры, которую показала его команда в матче чемпионата Испании против «Бреогана» (74:72).

«В первой половине показали игру, недостойную нашего клуба, но очень хорошо отреагировали. Нужно отметить 24 очка, которые мы пропустили во второй половине.

Не знаю, что сказать, но это был непростой матч. Такого баскетбола недостаточно для «Финала четырех», не будем себя обманывать», – сказал Ясикявичюс.

«Это апокалипсис». Великая (хоть и опасная) традиция, которую не могут отменить – толпа фанов на паркете после знаковой победы