Николас Лапровиттола – MVP пятых матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги

Разыгрывающий «Барселоны» признан самым ценным игроком пятых матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги.

В победной встрече с «Баварией» (81:72) Лапровиттола записал на свой счет 26 очков (личный рекорд в Евролиге) при 7 из 12 с игры и 7 из 7 с линии, а также 3 передачи, 2 подбора и 2 перехвата.

Рейтинг эффективности Лапровиттолы составил 30 баллов, что также является лучшим показателем в карьере аргентинца.

В лиге ВТБ начинается настоящий плей-офф. Но не многовато ли в нем новых лиц?

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