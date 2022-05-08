Женская НБА. «Нью-Йорк» выиграл у «Коннектикута», «Даллас» уступил «Атланте»

В субботу, 7 мая, в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоялись два матча.

выиграл у «Коннектикута», «Даллас» уступил «Атланте».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк — Коннектикут — 81:79 (12:19, 26:11, 20:29, 23:20)

НЬЮ-ЙОРК: Ионеску (25 + 6 передач), Ховард (16 + 6 подборов).

КОННЕКТИКУТ: А.Томас (25 + 7 подборов), Дж.Джонс (15 + 7 подборов).

8 мая. 1.00

— — 59:66 (11:29, 24:10, 9:16, 15:11)

ДАЛЛАС: Мабри (20 + 6 подборов), Грэй (12 + 9 подборов).

АТЛАНТА: Ховард (16), Коффи, Уилер (обе – 11).

8 мая. 3.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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