Женская НБА. «Лос-Анджелес» выиграл у «Чикаго», «Лас-Вегас» победил «Финикс» и другие результаты

Сегодня стартовал новый сезон женской НБА.

В первый игровой день регулярного чемпионата в гостях победил действующего чемпиона , «Лас-Вегас» Бекки Хэммон взял верх над «Финиксом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

– Индиана – 84:70 (31:16, 19:15, 14:21, 20:18)

ВАШИНГТОН: Делле Донне (21 + 9 подборов), Клауд (17 + 6 передач).

ИНДИАНА: Митчелл (18), Смит (13 + 13 подборов).

7 мая. 2:00

Чикаго – Лос-Анджелес – 91:98 ОТ (25:24, 14:18, 30:24, 19:22, 3:10)

ЧИКАГО: Эванс (24 + 5 передач), Паркер (21 + 6 подборов + 6 передач).

ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Кэнеда (21 + 8 передач), Огвумике (19 + 7 подборов).

7 мая. 3:00

Финикс – Лас-Вегас – 88:106 (17:31, 15:23, 31:32, 25:20)

ФИНИКС: Диггинс-Смит (25), Педди (16).

ЛАС-ВЕГАС: Хэмби (24 + 7 подборов), Плам (20 + 6 подборов + 7 передач).

7 мая. 5:00

– – 97:74 (18:20, 23:21, 34:14, 22:19)

СИЭТЛ: Стюарт (17 + 8 подборов), Лойд (17).

МИННЕСОТА: Фаулз (16), Шепард (9 + 12 подборов + 5 передач).

7 мая. 5:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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