Женская НБА. «Лос-Анджелес» выиграл у «Чикаго», «Лас-Вегас» победил «Финикс» и другие результаты

Сегодня стартовал новый сезон женской НБА.
В первый игровой день регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» в гостях победил действующего чемпиона «Чикаго», «Лас-Вегас» Бекки Хэммон взял верх над «Финиксом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Вашингтон – Индиана – 84:70 (31:16, 19:15, 14:21, 20:18)
ВАШИНГТОН: Делле Донне (21 + 9 подборов), Клауд (17 + 6 передач).
ИНДИАНА: Митчелл (18), Смит (13 + 13 подборов).
7 мая. 2:00
Чикаго – Лос-Анджелес – 91:98 ОТ (25:24, 14:18, 30:24, 19:22, 3:10)
ЧИКАГО: Эванс (24 + 5 передач), Паркер (21 + 6 подборов + 6 передач).
ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Кэнеда (21 + 8 передач), Огвумике (19 + 7 подборов).
7 мая. 3:00
Финикс – Лас-Вегас – 88:106 (17:31, 15:23, 31:32, 25:20)
ФИНИКС: Диггинс-Смит (25), Педди (16).
ЛАС-ВЕГАС: Хэмби (24 + 7 подборов), Плам (20 + 6 подборов + 7 передач).
7 мая. 5:00
Сиэтл – Миннесота – 97:74 (18:20, 23:21, 34:14, 22:19)
СИЭТЛ: Стюарт (17 + 8 подборов), Лойд (17).
МИННЕСОТА: Фаулз (16), Шепард (9 + 12 подборов + 5 передач).
7 мая. 5:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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