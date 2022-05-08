Сергей Карасев: «Думаю, что сделали правильные выводы и выйдем на 2-й матч с максимальным настроем»

Теги УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Сергей Карасев Марио Хезоня Баскетбол

Форвард «Зенита» Сергей Карасев накануне 2-го матча полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ заявил, что команда сделала выводы из поражения в первой встрече (65:74, 0-1).

«Мы проиграли в первой встрече щит и не смогли сдержать Марио Хезоню, что в конечном итоге и стало залогом их победы.

Думаю, что мы сделали правильные выводы и выйдем на второй домашний матч серии с максимальным настроем. Ждем полный зал, нам нужна именно такая поддержка!» – сказал Карасев.

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