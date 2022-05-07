Кендрик Перкинс: «Уорриорз» должны расстаться с Томпсоном, Пул уже сейчас лучший»

Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт считает, что «Голден Стэйт» нужно расстаться с , если команда не станет чемпионом НБА.

«Да, черт возьми! Да, им следует это сделать. Будь я на месте «Уорриорз», я вижу восходящую молодую звезду Джордана Пула и вижу Клэя Томпсона. Это не камень в огород Клэя Томпсона. Но в какой-то момент вам придется позволить Джордану Пулу быть лучшим, каким он может быть уже сейчас. В какой-то момент вам нужно двигаться вперед и начать строить команду заново. Когда-нибудь всему хорошему приходит конец», – заявил Перкинс.

22-летний Пул проводит свой третий сезон в НБА. В плей-офф-2022 он набирает в среднем 22,3 очка, 5,9 передачи и 3,3 подбора при реализации 44,7% трехочковых.

Показатели 32-летнего Томпсона в нынешнем плей-офф – 20 очков, 3,1 подбора и 1,6 перехвата в среднем за матч при реализации 38,6% из-за дуги.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?