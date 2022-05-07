Митчелл Робинсон, скорее всего, выйдет на рынок свободных агентов

Центровой может покинуть команду после сезона-2021/22, сообщает SNY.

Издание отмечает, что игрок и команда не сумели достигнуть договоренности по продлению контракта, который истекает этим летом. Робинсоном интересуются «Детройт», «Оклахома» и «Даллас». Также за него может побороться «Юта» в том случае, если решит обменять Руди Гобера.

Показатели центрового «Никс» в нынешнем сезоне составляли 8,5 очка, 8,6 подбора и 1,8 блок-шота в среднем за матч.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев