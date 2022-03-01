«Нью-Йорк» не договорился с Митчеллом Робинсоном о продлении контракта

испытывает трудности с продлением контракта центрового .

Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, стороны уже обсуждали детали нового соглашения. Клуб предложил сумму существенно меньше, чем планирует получить игрок.

Нынешний контракт Митчелла истекает летом 2022 года. Он заработает 1,8 миллиона долларов за этот сезон. Ранее сообщалось об интересе к игроку нескольких команд .

Показатели центрового составляют 8,2 очка, 8,7 подбора и 1,6 блок-шота в среднем за игру.