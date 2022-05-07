«Лейкерс» провели собеседование с Дарвином Хэмом

Теги Лейкерс Терри Стоттс НБА Марк Джексон Дарвин Хэм Баскетбол

«Лейкерс» провели собеседование с ассистентом «Милуоки» Дарвином Хэмом, сообщает Los Angeles Times.

48-летний специалист уже работал в калифорнийской команде с 2011-го по 2013-й год в качестве ассистента. С 2018-го он входит в тренерский штаб Ника Нерса в «Рэпторз».

Хэм входит в число претендентов на должность главного тренера калифорнийского клуба. Также «Лейкерс» беседовали с Марком Джексоном и Терри Стоттсом.

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