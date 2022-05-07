«Лейкерс» пообщались с кандидатом на пост главного тренера Терри Стоттсом

«Лейкерс» в пятницу провели собеседование с кандидатом на пост главного тренера .

Стоттс ранее работал в «Портленде». Перед увольнением в 2021 году 64-летний специалист восемь раз подряд выводил команду в плей-офф .

«Лейкерс» также пообщались с . В числе других кандидатов на вакантную должность упоминаются ассистенты Дарвин Хэм («Милуоки») и Эдриан Гриффин («Торонто»).

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века