«Лейкерс» пообщались с кандидатом на пост главного тренера Терри Стоттсом

Теги Эдриан Гриффин Лейкерс Терри Стоттс НБА Марк Джексон Дарвин Хэм Баскетбол

«Лейкерс» в пятницу провели собеседование с кандидатом на пост главного тренера Терри Стоттсом.

Стоттс ранее работал в «Портленде». Перед увольнением в 2021 году 64-летний специалист восемь раз подряд выводил команду в плей-офф НБА.

«Лейкерс» также пообщались с Марком Джексоном. В числе других кандидатов на вакантную должность упоминаются ассистенты Дарвин Хэм («Милуоки») и Эдриан Гриффин («Торонто»).

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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