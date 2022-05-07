Самсон Руженцев автоматически попадет на драфт НБА-2022

Форвард Самсон Руженцев (20 лет , 201 см) примет участие в драфте этого года.

Россиянин провел сезон-2020/21 в в составе Университета Флориды, но не сумел получить значимую роль в команде.

В нынешнем сезоне он выступал за сербскую «Мегу», набирая в среднем 6,7 очка и 3 подбора в лиге.

Согласно правилам НБА, Самсон автоматически попадает на драфт, так как уже играл в NCAA и подписал профессиональный контракт с командой за пределами США.

Ранее заявку на участие в драфте подал другой российский баскетболист – из .