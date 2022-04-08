Евролига представила трейлер документального фильма, посвященного Дончичу и восходящим звездам

Евролига представила трейлер документального фильма «Жизнь проспекта».
Фильм посвящен экс-игроку «Реала» Луке Дончичу и его восхождению, а также нынешним восходящим звездам европейского баскетбола.
В съемках приняли участие владелец «Виллербана» Тони Паркер, легенда «Олимпиакоса» Вассилис Спанулис, мама Дончича Мириам Потербин, а также молодые Мэттью Стразель («Виллербан»), Юсте Йоците (женский «Виллербан») и Филип Петрушев («Анадолу Эфес»).
Премьера фильма запланирована на 12 апреля.
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