Евролига представила трейлер документального фильма, посвященного Дончичу и восходящим звездам

представила трейлер документального фильма «Жизнь проспекта».

Фильм посвящен экс-игроку и его восхождению, а также нынешним восходящим звездам европейского баскетбола.

В съемках приняли участие владелец «Виллербана» , легенда «Олимпиакоса» Вассилис Спанулис, мама Дончича Мириам Потербин, а также молодые Мэттью Стразель («Виллербан»), Юсте Йоците (женский ) и Филип Петрушев («Анадолу Эфес»).

Премьера фильма запланирована на 12 апреля.

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