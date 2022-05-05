«Лейкерс» проведут собеседование с ассистентом «Рэпторз» Эдрианом Гриффином

Ассистент Эдриан Гриффин претендует на должность главного тренера «Лейкерс».

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, калифорнийский клуб планирует провести собеседование со специалистом в ближайшее время.

Гриффин работает ассистентом в клубах с 2008-го года. В 2018-м году он вошел в штаб в «Торонто», который стал чемпионом в сезоне-2018/19.

«Лейкерс» отправили в отставку после окончания нынешнего сезона, в котором команда заняла 11-е место в Западной конференции и не попала в плей-офф.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века