«Лейкерс» проведут собеседование с ассистентом «Рэпторз» Эдрианом Гриффином

Теги Эдриан Гриффин Лейкерс Торонто НБА Фрэнк Вогель Ник Нерс Баскетбол

Ассистент «Торонто» Эдриан Гриффин претендует на должность главного тренера «Лейкерс».

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, калифорнийский клуб планирует провести собеседование со специалистом в ближайшее время.

Гриффин работает ассистентом в клубах НБА с 2008-го года. В 2018-м году он вошел в штаб Ника Нерса в «Торонто», который стал чемпионом в сезоне-2018/19.

«Лейкерс» отправили в отставку Фрэнка Вогеля после окончания нынешнего сезона, в котором команда заняла 11-е место в Западной конференции и не попала в плей-офф.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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