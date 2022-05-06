Велимир Перасович: «Играли против лучшей команды Лиги ВТБ, но сегодня мы заслужили победу»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал гостевую победу над в первом матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (74:65, 1-0).

«Хочу поздравить своих игроков: они провели, пожалуй, один из лучших матчей в сезоне по всем показателям — желанию, концентрации и особенно в защите. По моему мнению, мы играли против лучшей команды , но сегодня мы заслужили победу, потому что играли действительно хорошо.

Счет пока 1-0 в серии, они обыграли нас два раза в сезоне, и мы знаем, что команда из себя представляет. Играть с «Зенитом» всегда непросто, даже когда ведешь в счете. Необходима концентрация все 40 минут. В этом и был ключ к победе», – сказал Перасович.

Вы хотели хорошие полуфиналы Единой лиги ВТБ? ЦСКА и «Локо» мощно начали свою серию