«Стефена могло не быть». Соня Карри призналась, что чуть не сделала аборт

Мать суперзвезды Стефена Карри, Соня Карри, во время недавнего интервью рассказала, что была близка к прерыванию беременности и передумала, когда уже была в больнице.

«Стефена могло не быть.

Если бы я решилась, не было бы Уорделла Стефена Карри II. Знаете, у Бога был план на этого ребенка, и только вмешательство святого духа не позволило мне сделать это, так как в тот момент я даже не подозревала, что происходит», – рассказала Соня Карри.

Семью Стефена Карри называли «королевской». Теперь его родители разводятся и обвиняют друг друга в изменах 💔