Вячеслав Зайцев: «Хотим победить «Зенит». Приложим для этого все силы»

Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев поделился ожиданиями от полуфинального противостояния с «Зенитом» в рамках лиги ВТБ.

«Готовимся к полуфинальной серии с в штатном режиме. С большим уважением относимся к сопернику, знаем, что в питерской команды подобраны отличные баскетболисты на каждой позиции.

Нам предстоят непростые матчи, но мы хотим победить и приложим для этого все силы», – заявил Зайцев.

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