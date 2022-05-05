«Очень серьезное испытание для нас». Карасев восстановился от травмы и готов сыграть в 1-м матче с УНИКСом

Форвард быстро восстановился от повреждения голеностопа и готов сыграть в первом матче серии 1/2 финала плей-офф лиги ВТБ с .

Карасев подвернул голеностоп в третьей игре серии с «Енисеем».

«Мы очень ждем начала серии с УНИКСом, это будет очень серьезное испытание для нас. Знаем, что они здорово усилились в конце регулярки, плюс вернулся Лоренцо Браун – их основной разыгрывающий. У них фантастическое нападение во главе с Марио Хезонья. Возможно, сильнейшее в Единой лиге. Так что никакой недооценки соперника не будет.

Стараемся максимально разобрать их игру и не забываем о значимости этой серии. Надеюсь, что мы подойдем к первому матчу полуфиналу без травмированных. Также очень рассчитываю на полные трибуны. Как на «Финале восьми» первенства ДЮБЛ. Без поддержки наших болельщиков нам будет чрезвычайно сложно», – заявил Карасев.

В последнем противостоянии команд 21 марта Карасев набрал 26 очков при 7 из 10 из-за дуги.

В лиге ВТБ начинается настоящий плей-офф. Но не многовато ли в нем новых лиц?