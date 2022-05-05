Тони Джекири пропустит как минимум два первых матча полуфинальной серии с «Зенитом»

Теги травмы УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Тони Джекири Баскетбол

Центровой УНИКСа Тони Джекири точно пропустит два первых матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом» из-за травмы.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», существует вероятность, что центровой выбыл до конца сезона.

В нынешнем сезоне основной центровой казанцев набирает 6,9 очка, 6,4 подбора и 1,6 передачи в среднем за игру.

В лиге ВТБ начинается настоящий плей-офф. Но не многовато ли в нем новых лиц?

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