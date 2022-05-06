Валерий Тихоненко: «Астана» хочет остаться в Единой лиге ВТБ»

Руководитель «Астаны» прокомментировал возможный уход казахстанского клуба из лиги ВТБ из-за нехватки финансов.

«Такие слухи ходят каждый сезон, но мы всегда подтверждали свое участие в Лиги ВТБ. Надеюсь, что все будет хорошо и на этот раз. Мы хотим остаться в турнире», – заявил Тихоненко.

«Астана» выступает в Лиге ВТБ с 2011 года. Команда три раза доходила до 1/4 финала плей-офф (2015, 2017, 2019).

В завершившемся регулярном чемпионате заняла 10-е место.

В лиге ВТБ начинается настоящий плей-офф. Но не многовато ли в нем новых лиц?