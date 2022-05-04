«Астана» может покинуть Единую лигу ВТБ из-за нехватки финансов (Metaratings.ru)

«Астана» может покинуть состав участников Единой лиги ВТБ из-за нехватки финансовых средств, сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, спонсоры отказываются выделять бюджет казахстанскому клубу.

«Астана» — казахстанский президентский клуб из города Нур-Султан, который был создан в марте 2011 года при поддержке Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына».

«Астана» выступает в Лиге ВТБ с сезона-2011/12. Команда три раза доходила до 1/4 финала плей-офф (2015, 2017, 2019).

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