В «Баварии» ожидают, что Андреа Тринкьери продолжит тренировать команду

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По словам спортивного директора «Баварии» Марко Пешича, вопрос об уходе главного тренера Андреа Тринкьери не стоит на повестке.

«Не стоит такой вопрос, готовы ли мы отпустить Андреа. Я буду очень сильно удивлен, если он заявит о том, что хочет покинуть клуб», – заявил Пешич.

Тринкьери в этом сезоне вывел «Баварию» в 1/4 финала Евролиги, немцы уступили одному из главных фаворитов сезона «Барселоне» в 5-матчевой серии.

Тринкьери имеет контракт с «Баварией» на сезон-2022/23.

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