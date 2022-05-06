В «Баварии» ожидают, что Андреа Тринкьери продолжит тренировать команду

По словам спортивного директора «Баварии» Марко Пешича, вопрос об уходе главного тренера Андреа Тринкьери не стоит на повестке.
«Не стоит такой вопрос, готовы ли мы отпустить Андреа. Я буду очень сильно удивлен, если он заявит о том, что хочет покинуть клуб», – заявил Пешич.
Тринкьери в этом сезоне вывел «Баварию» в 1/4 финала Евролиги, немцы уступили одному из главных фаворитов сезона «Барселоне» в 5-матчевой серии.
Тринкьери имеет контракт с «Баварией» на сезон-2022/23.
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