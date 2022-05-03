Крис Бруссард: «Финикс» обыграет «Даллас» в 5 матчах, Пол нисколько не беспокоится о Дончиче»

Эксперт Fox Sports Крис Бруссард прогнозирует легкую победу «Финикса» в серии плей-офф против «Далласа» (1-0).

«Это не будет серией из семь матчей, максимум из пяти. «Финикс» только что обыграли в десятый раз подряд, играл в восьми случаях. нисколько не беспокоится о Дончиче. Они просто доминировали, а цель в матче плей-офф – победить. Я не говорю, что дать Луке набрать 45 очков было планом «Санз» на игру, он провел гениальный матч. Но мы видим, что против него не используют дабл-тим или подстраховку, даже Крис Пол оставался с ним один на один в посте.

Пусть он делает, что хочет. 40, 45, 50 очков – это не имеет значения. Но никто больше не будет задействован, никто больше не проведет отличный матч, и мы выиграем легко. Это в итоге и произошло. На другой половине площадки через Луку атаковал каждый игрок «Санз», они использовали его как мишень. не мог поймать свой ритм, потому что мяч был всегда у Луки. Все остальные игроки просто ждали от него передачи», – заявил Бруссард.

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