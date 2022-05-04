Яннис Адетокумбо: «Не расстраиваюсь из-за промахов, нужно продолжать биться»

Форвард прокомментировал свою неудачную игру во втором матче серии плей-офф против (86:109, 1-1).

«В этом весь баскетбол. Ты будешь бросать и совершать промахи. Быть человеком – значит чувствовать эмоции. Иногда ты расстраиваешься, иногда ты будешь счастлив. Но, в конце концов, в баскетболе нужно правильно вести игру, принимать правильные решения, находить своих товарищей по команде.

Для этого я играю в баскетбол. В конечном счете, я не рассиживаю здесь и не говорю, что расстроен. Я просто продолжаю биться, находить лучшие решения для себя и своих одноклубников», – сказал Адетокумбо.

Двукратный MVP завершил встречу с показателями 28 очков (11-27 с игры, 1-4 трехочковых), 9 подборов, 7 передач, 1 перехват и 1 блок-шот за 38 минут на площадке.

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