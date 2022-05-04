Данте Экзам получил растяжение мышцы и может сыграть в «Финале четырех» Евролиги

Стали известны подробности травмы атакующего защитника «Барселоны» , которую он получил в пятом матче серии плей-офф Евролиги против «Баварии» (81:72, 3-2).

Клуб сообщил, что у игрока диагностировано растяжение приводящей мышцы левого бедра. Хотя сроки восстановления по-прежнему не известны, в команде испытывают сдержанный оптимизм по поводу возможного участия Экзама в «Финале четырех» Евролиги.

Австралиец досрочно завершил встречу с «Баварией» во торник, набрав 2 очка за 9 минут на площадке. Его средняя результативность в нынешнем сезоне составляет 6,4 очка, 2,8 подбора и 1,8 передачи.

«Финал четырех» пройдет с 19-го по 21-е мая в Белграде.

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