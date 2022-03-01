Стивен Эй Смит – болельщикам «Лейкерс»: «Вспомните, где вы были до прихода Леброна Джеймса»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал отношение фанатов к лидеру команды .

«Это не тот человек, которого должны освистывать фанаты «Лейкерс» за допущенную потерю. Помните свои манеры и следите за собой, Леброн ведь не обманывал вас. Вспомните, где вы были до его прихода и чего вам удалось достигнуть через два года после его подписания», – заявил эксперт.

Недавно «Лейкерс» крупно уступили «Новому Орлеану» на своей площадке (95:123). В одном из владений по ходу встречи Джеймс допустил потерю, которая была встречена свистом со стороны калифорнийцев болельщиков.