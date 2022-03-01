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    Стивен Эй Смит – болельщикам «Лейкерс»: «Вспомните, где вы были до прихода Леброна Джеймса»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА болельщики Стивен Эй Смит Баскетбол

    Эксперт ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал отношение фанатов «Лейкерс» к лидеру команды Леброну Джеймсу.

    «Это не тот человек, которого должны освистывать фанаты «Лейкерс» за допущенную потерю. Помните свои манеры и следите за собой, Леброн ведь не обманывал вас. Вспомните, где вы были до его прихода и чего вам удалось достигнуть через два года после его подписания», – заявил эксперт.

    Недавно «Лейкерс» крупно уступили «Новому Орлеану» на своей площадке (95:123). В одном из владений по ходу встречи Джеймс допустил потерю, которая была встречена свистом со стороны калифорнийцев болельщиков.

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