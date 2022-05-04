Чемпионат Италии. «Милан» в гостях сыграет с «Тревизо»

В среду, 4 мая, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А в гостях сыграет с «Тревизо».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виртус – 25-3, Милан – 23-5, Брешия – 21-8, Венеция – 17-12, Дертона – 16-13, Динамо Сассари – 15-13, Реджо-Эмилия – 14-15, Триест – 13-16, Виктория Либертас – 13-16, Варезе – 12-17, Бриндизи – 12-17, Тревизо – 11-17, Тренто – 11-18, Наполи – 11-18, Фортитудо – 9-20, Кремона – 7-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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