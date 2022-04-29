Чемпионат Италии. «Тревизо» сыграет с «Виртусом»

В пятницу, 29 апреля, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А «Тревизо» дома сыграет с .

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виртус – 24-3, Милан – 22-5, Брешия – 20-8, Венеция – 16-12, Дертона – 15-13, Динамо Сассари – 14-13, Триест – 13-15, Реджо-Эмилия – 13-15, Виктория Либертас – 13-15, Варезе – 12-16, Бриндизи – 12-16, Тревизо – 11-16, Тренто – 11-17, Наполи – 10-18, Фортитудо – 9-19, Кремона – 7-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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