Еврокубок. Плей-офф. 1/2 финала. «Валенсия» встретится с «Виртусом»

В среду, 4 мая, продолжится плей-офф Еврокубка-2021/22, который проходит по олимпийской системе.

В матче 1/2 финала испанская встретится с итальянским .

Плей-офф

1/2 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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