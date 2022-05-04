Еврокубок. Плей-офф. 1/2 финала. «Валенсия» встретится с «Виртусом»

В среду, 4 мая, продолжится плей-офф Еврокубка-2021/22, который проходит по олимпийской системе.
В матче 1/2 финала испанская «Валенсия» встретится с итальянским «Виртусом».
Плей-офф
1/2 финала
- Дата проведения
- 4 мая, 21.30, «Ла Фонтета»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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