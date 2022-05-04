Еврокубок. Плей-офф. 1/2 финала. «Валенсия» встретится с «Виртусом»

Теги результаты Еврокубок Валенсия Виртус Баскетбол

В среду, 4 мая, продолжится плей-офф Еврокубка-2021/22, который проходит по олимпийской системе.

В матче 1/2 финала испанская «Валенсия» встретится с итальянским «Виртусом».

Еврокубок

Плей-офф

1/2 финала

Валенсия Испания  –  Виртус Италия
Дата проведения
4 мая, 21.30, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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