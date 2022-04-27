Еврокубок. Плей-офф. 1/4 финала. «Цедевита-Олимпия» сыграет с «Бурсаспором», «Валенсия» – с «Метрополитаном»

В среду, 27 апреля, продолжится плей-офф Еврокубка-2021/22, который проходит по олимпийской системе.
Словенская «Цедевита-Олимпия» сыграет с турецким «Бурсаспором». Испанская «Валенсия» встретится с французским «Метрополитаном».
Плей-офф
1/4 финала
- Дата проведения
- 27 апреля, 21.00
- Дата проведения
- 27 апреля, 21.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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