Еврокубок. Плей-офф. 1/4 финала. «Цедевита-Олимпия» сыграет с «Бурсаспором», «Валенсия» – с «Метрополитаном»

В среду, 27 апреля, продолжится плей-офф Еврокубка-2021/22, который проходит по олимпийской системе.

Словенская сыграет с турецким . Испанская встретится с французским .

Плей-офф

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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