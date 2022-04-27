Еврокубок. Плей-офф. 1/4 финала. «Цедевита-Олимпия» сыграет с «Бурсаспором», «Валенсия» – с «Метрополитаном»

Теги результаты Еврокубок Цедевита-Олимпия Валенсия Метрополитан Бурсаспор Баскетбол

В среду, 27 апреля, продолжится плей-офф Еврокубка-2021/22, который проходит по олимпийской системе.

Словенская «Цедевита-Олимпия» сыграет с турецким «Бурсаспором». Испанская «Валенсия» встретится с французским «Метрополитаном».

Еврокубок

Плей-офф

1/4 финала

Цедевита Олимпия Словения  –  Бурсаспор Турция
Дата проведения
27 апреля, 21.00
Онлайн матча

Валенсия Испания  –  Метрополитан Франция
Дата проведения
27 апреля, 21.30
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Дух баскетбола в картинах Дэвина Строттера

Урок истории из книги «Семь секунд и меньше». Как «Финикс»-2006 спасал серию против «Лейкерс» Кобе Брайанта

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные