Александр Церковный: «Задача создания мужской команды Суперлиги-1 становится актуальной»

Генеральный директор «Зенита» заявил, что без создания команды в Суперлиге-1 дальнейшее спортивное совершенствование клуба очень затруднительно.

«Победа в первенстве ДЮБЛ и Единой молодежной лиге ВТБ, думаю, говорит о том, что наш молодежный проект развивается в нужном направлении. Оба титула – закономерность и результат системной работы по подготовке спортивного резерва в содружестве со спортивными школами и учреждениями Санкт-Петербурга.

Для нас важно, что большинство игроков являются воспитанниками петербургского баскетбола. Подходит момент, когда крайне актуальной для всех становится задача создания мужской команды Суперлиги-1, без которой дальнейшее спортивное совершенствование очень затруднительно», – сказал Церковный.

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