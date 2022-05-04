Клэй Томпсон повредил колено в 1-м матче с «Гризлис», но сыграет во 2-м

Теги травмы Голден Стэйт Мемфис НБА Стив Керр НБА плей-офф Клэй Томпсон Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон примет участие во втором матче серии плей-офф против «Мемфиса» (1-0) во вторник.

Как сообщил главный тренер команды Стив Керр, игрок испытывал боль после ушиба колена в первом матче с «Гризлис» (117:116), но это не помешает ему выйти на площадку.

Томпсон вернулся в середине нынешнего сезона после двух подряд травм, из-за которых пропустил более двух лет.

В шести матчах плей-офф-2022 он набирает в среднем 21,3 очка и 3,3 подбора при реализации 43,1% трехочковых.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?

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