Клэй Томпсон повредил колено в 1-м матче с «Гризлис», но сыграет во 2-м

Атакующий защитник «Голден Стэйт» примет участие во втором матче серии плей-офф против (1-0) во вторник.

Как сообщил главный тренер команды , игрок испытывал боль после ушиба колена в первом матче с «Гризлис» (117:116), но это не помешает ему выйти на площадку.

Томпсон вернулся в середине нынешнего сезона после двух подряд травм, из-за которых пропустил более двух лет.

В шести матчах плей-офф-2022 он набирает в среднем 21,3 очка и 3,3 подбора при реализации 43,1% трехочковых.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?