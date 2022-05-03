Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко: «Пашутин остается. Если область подтвердит финансовые гарантии, пойдем в Лигу ВТБ»

Владелец «Уралмаша» Виктор Ганиенко прокомментировал победу команды над «Руной» (3-0) в финальной серии Суперлиги-2021/22.

«Испытываю гордость за команду, за тренера, за всех. За город и за область, конечно, тоже. Мы стали чемпионами Суперлиги, и это большой плюс городу. Очень рад, что мы возродили и подняли бренд «Уралмаша». Пашутин – очень талантливый тренер, замечательный человек. Преобразил команду, заставил ее играть, нашел возможности, расставил всех по местам — и все заиграли, буквально все.

Ничего не могу сказать, просто все внесли вклад. Слабенько в конце сезона выглядели Кривошеев и Кондаков, но хорошую финальную серию в итоге провели. Так что все отлично. Пашутин остается, конечно. Мы заключили контракт на полтора года. Если министерство спорта Свердловской области и губернатор подтвердят финансовые гарантии, то мы 100% готовы идти в Единую лигу ВТБ», – сказал Ганиенко.

«Уралмаш» — чемпион Суперлиги. Рядом никого даже близко нет