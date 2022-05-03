«Уралмаш» – чемпион Суперлиги-2021/22

Екатеринбургский стал чемпионом Суперлиги сезона-2021/22, обыграв в рамках финальной серии московскую «Руну» (3-0).

Решающую третью победу уральский клуб одержал в гостях со счетом (90:83). Самым результативным игроком встречи стал Джастин Рошард Роберсон, который набрал 30 очков (11-17 с игры, 3-4 трехочковых), 6 передач, 2 перехвата и 1 подбор.

После назначения главным тренером в конце декабря команда выдала серию из 23 подряд побед без поражений в Суперлиге.

«Уралмаш» выиграл данный турнир впервые. Клуб является одним из претендентов на участие в лиге ВТБ-2022/23.

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