Дональд Трамп: «Леброн, ты когда-нибудь думал о том, чтобы стать женщиной? Я бы хотел, чтобы ты играл в моей команде»

Бывший президент США Дональд Трамп во время политического митинга в очередной раз упомянул суперзвезду .

Выступая в Небраске в поддержку кандидата в губернаторы от республиканцев, Трамп начал говорить о спортсменах-трансгендерах. Представив себя баскетбольным тренером, Трамп заявил, что пригласил бы себе в команду Джеймса.

«Я не очень люблю Леброна Джеймса, но я скажу ему: «Леброн, ты когда-нибудь думал о том, чтобы стать женщиной? Потому что, если бы ты это сделал, я бы хотел, чтобы ты играл в моей баскетбольной команде», – сказал Трамп.

В США спорт – поле для агитации. Зачем Трамп и Байден потратили миллионы долларов на рекламу в трансляциях?

«Игроки НБА – мерзкие и тупые». Дональд Трамп чувствует, что уже проиграл выборы, и бомбит по заметным мишеням, но получается крайне нелепо