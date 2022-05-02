Джо Дюмарс станет исполнительным вице-президентом НБА

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Директор по стратегическим вопросам «Сакраменто» Джо Дюмарс покинет клуб и перейдет на должность исполнительного вице-президента по баскетбольным операциям НБА, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Дюмарс является двукратным чемпионом НБА в качестве игрока «Детройта» (1989, 1990), а также один раз приводил «Пистонс» к чемпионству в качестве президента (2004).

В 2019 году Дюмарс присоединился к «Сакраменто» в качестве специального советника генерального менеджера. В августе 2020-го он был назначен временным исполнительным вице-президентом по баскетбольным операциям клуба, а в сентябре стал директором по стратегическим вопросам.

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