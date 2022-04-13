Марио Хезоня: «Не собираюсь возвращаться в НБА. Я там не получал того уважения, которого заслуживал»

Форвард УНИКСа Марио Хезоня в интервью «Татар-информ» похвалил высокий уровень организации в казанском клубе и заявил, что не собирается возвращаться в НБА.

- Можно ли нынешний сезон в УНИКСе считать одним из самых успешных в вашей карьере?

Да, конечно. В «Барселоне» я был совсем молодым. И потом, в НБА я тоже был молод, не всегда был первой скрипкой. А в Казани мне очень повезло хотя бы потому, что три наших тренера говорят на хорватском языке. Они меня очень сильно поддерживают, помогают, как и президент клуба. Замечательная здесь организация.

- Ваш контракт с УНИКСом сопоставим с тем, что вы имели в , «Барселоне» и клубах НБА?

Да. Условия моего контракта в УНИКСе вполне сопоставимы с другими клубами Евролиги. Примерно одинаковые условия. Я был очень удивлен высоким уровнем организации в УНИКСе, тем, как здесь выстраиваются отношения с игроками. Нет никакой большой разницы.

- Есть ли желание или планы вернуться в НБА?

Нет. Есть очень много вещей, которые мне там не нравятся. Нет желания возвращаться в НБА, я много чего там видел. Отдельно нужно сказать о летней лиге в НБА, где начинается подготовка к сезону, там совершенно другой уровень, это что-то невероятное. Поэтому я каждое лето возвращаюсь в Америку и готовлюсь к сезону именно там, с классными игроками, повторюсь, это совсем другой уровень.

Но если мы говорим о том, вернусь я в НБА или нет, то всякое может случиться, однако я не собираюсь туда возвращаться. Я там не получал того уважения на площадке, которого заслуживал. Кроме того, на мой взгляд, баскетбол в скорее шоу, нежели игра.

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