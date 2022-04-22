Евгений Богачев: «Хезоня остался в УНИКСе не из-за денег. Ему важнее отношение к нему, а здесь его ценят»

Президент УНИКСа Евгений Богачев рассказал, как казанский клуб справился с отъездом иностранных игроков.

«Особо паники не было. Четверо уехали, но кто-то уже приехал обратно. Сейчас у нас достаточно иностранцев и русских. В начале, конечно, они рванули в посольство, а потом оказалось, что это только рекомендации от их страны, а не требование. Поначалу был конечно момент паники, но сейчас такого нет.

Другое дело, что мы потеряли . Он, действительно душа команды, эту позицию мы не восполнили пока.

сам остался. В его случае, я думаю, главное не деньги — он уже заработал. Ему важнее отношение к нему, а здесь его ценят, называют Супер-Марио, здесь он лидер. Тем более, Марио природу и животных любит, и уже завел здесь восемь собак. Они с его подругой в Казани сняли пригородный дом. У него здесь хорошие условия.

Что касается , у него особых колебаний тоже не было. Наоборот, опасался, что мы с ним контракт расторгнем. Он сейчас в своей форме, очень ценный для нас игрок, свои снайперские и физические качества восстановил», – сказал Богачев.

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