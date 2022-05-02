Лука Дончич: «Так рад выходу в следующий раунд. Мы претендуем на главный трофей в баскетболе»

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Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич признался, что его переполняют позитивные эмоции в связи с первым в карьере выходом в полуфинал конференции.

«Так рад выходу в следующий раунд. Мы можем стать мировыми чемпионами, мы претендуем на главный трофей в баскетболе. Я очень взволнован.

Многие говорили, что нам не победить. Я всегда уверен в команде, в том, что мы выиграем», – заявил словенец.

Во втором раунде «Даллас» сыграет с «Финиксом».

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