Лука Дончич: «Так рад выходу в следующий раунд. Мы претендуем на главный трофей в баскетболе»

Разыгрывающий «Мэверикс» признался, что его переполняют позитивные эмоции в связи с первым в карьере выходом в полуфинал конференции.

«Так рад выходу в следующий раунд. Мы можем стать мировыми чемпионами, мы претендуем на главный трофей в баскетболе. Я очень взволнован.

Многие говорили, что нам не победить. Я всегда уверен в команде, в том, что мы выиграем», – заявил словенец.

Во втором раунде сыграет с .

Главные герои, разочарования, темные лошадки и X-факторы первого раунда плей-офф 2022