Арбитр Скотт Фостер будет работать на 4-м матче «Нетс» – «Селтикс»

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на четвертом матче серии первого раунда плей-офф между «Бруклином» и «Бостоном» (0-3).

«Арбитры на 4-м матче «Нетс» – «Селтикс»: Скотт Фостер, Шон Райт, Брайан Форте. Делайте с этой информацией, что хотите», – написал журналист Кит Смит.

В комментариях к посту опубликована статистика выступлений «Бостона» и «Бруклина» в матчах, на которых работали эти арбитры:

Бостон: 52,4% (65-59)

Бруклин: 44,9% (48-59)

Шон Райт

Бостон: 46,6% (34-39)

: 44,6% (33-41)

Брайан Форте

: 64,2% (43-24)

Бруклин: 43,3% (26-34)

Мы же обещали огонь в этой серии! «Селтикс» отбились от камбэка «Нетс» и впервые в истории взяли домашний матч плей-офф броском с сиреной