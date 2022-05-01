У «Бостона» 28 трехочковых бросков в 1-й половине матча с «Бакс», это рекорд клуба в плей-офф

выполнил 28 трехочковых бросков (10-28) в первой половине стартового матча серии плей-офф против в воскресенье.

Как сообщает аналитик ESPN Кирк Голдсберри, это рекордное количество дальних попыток за любую половину встречи плей-офф в истории клуба.

Голдсберри также отмечает тот факт, что «Селтикс» в первой половине реализовали только 6 бросков с игры внутри трехочковой линии (6-19). Это повторение самого слабого результата команды за половину матча в нынешнем сезоне.

«Бостон» проигрывал со счетом 46:56 после первых двух четвертей игры.

«Селтикс» уже расправились с Дюрэнтом. Теперь еще проверят претензии Янниса на звание лучшего игрока в НБА