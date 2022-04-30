Энтони Эдвардс: «Готов хорошо поработать этим летом. В следующем году снова буду в плей-офф»

Защитник «Миннесоты» рассказал о своем настрое после поражения в серии с (2-4) и завершения сезона для команды.

В шестом матче серии «Вулвс» упустили двузначное преимущество по ходу четвертой четверти и проиграли со счетом 106:114.

«Сегодня соперник реализовывал все важные броски в нужный момент. Они просто попадали. Они выиграли матч, отдаю им должное.

Это был отличный сезон, мне сложно подобрать подходящие слова, чтобы все описать. Конечно же, очень расстроен, что все закончилось, но собираюсь вернуться в плей-офф в следующем году. Готов хорошо поработать этим летом», – заявил Эдвардс.

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