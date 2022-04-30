Карл-Энтони Таунс: «Миннесота заставила меня снова наслаждаться баскетболом после всего, через что я прошел»

Центровой «Миннесоты» рассказал о своих эмоциях после поражения в шестом матче серии плей-офф против (106:114, 2-4).

«Этот город заставил меня снова наслаждаться баскетболом. Я стоял в середине площадки и просто думал обо всем, через что я прошел. Я очень благодарен за то, как далеко я продвинулся, и за возможность играть с ребятами из нашей раздевалки», – сказал Таунс.

В нынешнем сезоне «Вулвс» во второй раз вышли в плей-офф с Таунсом в составе. 26-летний центровой набирал 21,8 очка, 10,8 подбора и 2,2 передачи в среднем за матч в плей-офф-2022.

В апреле 2020-го года игрок потерял мать, которая скончалась от коронавируса в возрасте 58 лет.

Почему спортсмены шлепают друг друга по попе? Это вообще законно?