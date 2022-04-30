Президент «Партизана»: «Не будем пользоваться исключением российских клубов, чтобы попасть в Евролигу»

Президент Остоя Михайлович прокомментировал поражение от (95:103 ОТ) в 1/8 финала Еврокубка и оценил шансы команды на вступление в Евролигу.

«Мы не откажемся от наших молодых игроков. Может быть, с опытными американцами, которые выступали в , мы бы выигрывали такие матчи. Но я уверен, что в долгосрочной перспективе наши молодые и талантливые игроки смогут дать команде больше. У нас была самая молодая команда в Еврокубке. Возможно, это цена, которую мы должны были заплатить за это.

Если нас пригласят в Евролигу, мы не откажемся. Но мы сами не будем ничего просить. У нас очень хорошие отношения с руководством ЦСКА, мы взаимодействуем с другими клубами, которые были исключены. Я думаю, это довольно несправедливо по отношению к клубам, которые десятилетиями составляли костяк европейского баскетбола. Это плохо, но мы недостаточно сильны, чтобы что-то сделать. Мы не рассчитываем пользоваться их исключением», – сказал Михайлович.

Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»